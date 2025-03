Internationale seizoen barst los in Exloo

Met 135 deelnemers uit 16 verschillende landen belooft het een wedstrijd van hoog niveau te worden. Grote namen, waaronder Nederlands kampioen vierspan paarden IJsbrand Chardon, verschijnen aan de start in Exloo. Het sterke deelnemersveld in de ponyrubrieken en tweespan paarden onderstreept het belang van deze wedstrijd in een belangrijk jaar richting het Wereldkampioenschap.

Programma

Het sportprogramma ziet er als volgt uit:

Woensdag 26 maart

* Veterinaire keuring

Donderdag 27 & vrijdag 28 maart

* Dressuur

Zaterdag 29 maart

* Marathon, ontworpen door parcoursbouwer Josef Middendorf (GER).De hindernissen liggen rond het hoofdterrein, zodat bezoekers de deelnemers goed kunnen volgen. De waterhindernis belooft opnieuw een hoogtepunt te worden.

Zondag 30 maart

* Ontknoping tijdens de vaardigheid

CAI Exloo is een evenement voor jong en oud. Toeschouwers kunnen gratis genieten van topsport, spanning en sensatie. Er is voldoende parkeergelegenheid, ook voor mindervaliden.

Meer informatie over het programma, de deelnemerslijst de startlijsten ter zijner tijd vind je hier

FEI Driving Forum

Voorafgaand aan de wedstrijd vindt op dinsdagmiddag 25 en woensdagochtend 26 maart het FEI Driving Forum plaats. Onderwerpen zijn onder andere nieuwe trends en ontwikkelingen (dinsdag) en jonge paarden wedstrijden, kampioenschappen en internationaal jeugdrijden (woensdag).

Hengstenshow

Op donderdagavond 27 maart om 19.30 uur is het weer zover: de jaarlijkse hengstenshow in Exloo. Een avond vol kracht, elegantie en indrukwekkende hengsten van verschillende stamboeken. Het belooft opnieuw een schitterend evenement te worden, met een sterke focus op KWPN hengsten én een breed scala aan andere getalenteerde hengsten.

Maar liefst 22 goedgekeurde hengsten verschijnen in de baan, waaronder bekende KWPN tuigpaardhengsten als Olympus HS, Neon GSM, Nicolai VB, Rebel MJDB en Ravensgoed W. Daarnaast zijn er ook Gelderse hengsten te bewonderen, zoals Odin en zijn vader Edmundo, evenals Odeer, Raffael K en Royal King. Naast KWPN-hengsten worden ook talenten uit andere stamboeken gepresenteerd, waaronder: Welsh ponystamboek, New Forest pony, Barock Pinto, Gypsy Cob, KGPS, ponyverband Hannover, NMRPS, PRE, AES, NHS en KFPS.

Naast de hengstenparade wordt de avond extra bijzonder door een spectaculaire vuurshow van Working Equitation specialist Marco Boavista. Bovendien is er een verkooppresentatie, waarbij geïnteresseerden de kans krijgen om een tuigpaard te kopen.

Gratis toegang

De hengstenshow op Hippisch Centrum Exloo trekt jaarlijks veel bezoekers en belooft ook dit jaar weer een groot succes te worden. Dankzij de gratis entree is het de perfecte gelegenheid voor iedere paardenliefhebber om te genieten van een avond vol kwaliteit en show. Ook alle mensport activiteiten zijn voor bezoekers gratis te volgen.

Klik hier voor meer informatie

Olympus HS

