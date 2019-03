Internationale wereldtop mennen aan de start in Kronenberg

Maar liefst 110 menners uit 18 verschillende landen maken de reis naar Limburg voor de eerste grote driesterren-wedstrijd van het buitenseizoen. Onder hen bevinden zich ’s werelds beste menners in alle rubrieken. Bij de vierspan paarden ontbreken IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde uiteraard niet. Zij nemen het op tegen onder meer regerend Wereldkampioen Boyd Exell en de zilveren medaillewinnaar van Tryon, de Amerikaan Chester Weber. Voor Weber is het de eerste keer dat hij aan de start komt in Kronenberg. Dit heeft alles te maken met de voorbereidingen op het WK vierspannen dat in 2020 in Kronenberg wordt gehouden.

Op de deelnemerslijst van de tweespan paarden prijkt onder andere de naam van de Hongaarse regerend Wereldkampioen Martin Hölle. Deze jonge menner bereidt zich met zijn collega-menners voor op het Wereldkampioenschap in Duitsland in september. Met 45 deelnemers is deze rubriek dit jaar het best gevuld.

Na het succesvolle Wereldkampioenschap in Kronenberg 2018 zijn de enkelspan paarden opnieuw goed vertegenwoordigd. Zilveren medaillewinnaar Saskia Siebers bindt de strijd aan met topmenners uit onder meer Frankrijk en Zweden.

Ook Limburge toppers zoals Erik Couwenberg (Veulen), Stan van Eijk (Schinveld), Carlo Vermeulen (Griendstveen), Eline Houterman (Meterik) zetten gedurende vier dagen hun beste beetje voor.

De internationale menwedstrijd bestaat uit 3 onderdelen; dressuur, marathon en vaardigheid. Op donderdag 18 en vrijdag 19 april vindt de dressuur plaats op de prachtige graspistes. Op zaterdag 20 en zondag 21 april worden de marathon en de vaardigheid verreden.

Naast de spectaculaire sport kan het publiek op zaterdag en zondag de beurshallen van Paard&Koets bezoeken met interessante shows en wedstrijden volledig gericht op het mennen.

De toegang tot zowel Horse Driving Kronenberg als Paard&Koets is gratis.

Kijk voor meer informatie op: www.horsedrivingkronenberg.nl of www.paardenkoets.nl