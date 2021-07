ISAH Ponydriving Oirschot: Brent Janssen rijdt met briljante vaardigheidsproef naar de titel

Alleen Milou Huisman en Brent Janssen kwamen binnen de tijd over de finish. Brent was de enige die daarbij ook alle ballen op de kegels liet. Alles klopte aan zijn rit met Regina’s Hielke. De pony reageerde perfect op de hulpen, kwam terug waar het moest en accelereerde waar het kon. Milou Huisman verzekerde zich van een podiumplek met haar parcours, waarin twee balletjes vielen. Brent Janssen legde met zijn nulrondje alle druk bij koploper Marije Willemsen. Zij had twee punten voorsprong en leek op safe te rijden. Alle ballen bleven op de kegels, maar haar tijdsoverschrijding leverde ruim 14 strafpunten op. Ze bleef nipt op het podium en kreeg het brons omgehangen.

Marathonwinst

Brent Janssen gaf gisteren in de marathon al zijn visitekaartje af, door deze dik te winnen. En dat met weinig wedstrijdritme. Hielke is geblesseerd geweest en Brent maakte een paar weken geleden graag gebruik van de mogelijkheid om in Maasdijk voor het eerst weer een complete wedstrijd rijden. Dat pakte goed uit, want zijn pony hield zich beter dan verwacht. Daarom kon hij nu weer voluit rijden en met succes!

Uitstekende wedstrijd

“Het begon deze wedstrijd gelijk al goed met de dressuur (3e red.) We hadden een paar kleine foutjes,” vertelt hij over zijn kampioenschap. “De marathon won ik, maar in hindernis 7 had ik de 4e tijd. We moeten nog eens analyseren wat daar fout ging. En in hindernis 5 had ik bewust voor langere lijnen gekozen. Maar de vaardigheid vandaag ging super.” Uiteraard hoopt Brent op afvaardiging naar het WK eind september. “In dressuur heb ik het meest te verbeteren, dus daar ligt in de voorbereiding de meeste focus op.”

Bekijk hier alle uitslagen en foto’s

