ISAH Ponydriving Oirschot: Francisca den Elzen Nederlands kampioen paramennen

Het ging in de vaardigheid niet helemaal van een leien dakje. Na de winst in de marathon had ze een mooie voorsprong opgebouwd. Maar in het selectieve parcours moest ze in Jacques Poppen haar meerdere erkennen. Jacques stuurde Pp binnen de tijd rond en tikte er drie ballen af. Bambi van Francisca was erg onder de indruk van het parcours. Er gingen 4 ballen naar beneden en ze boekte 6,25 strafpunt voor tijdsoverschrijding. Maar na het passeren van de finish klonk toch het verlossende woord: het was genoeg en ze had de titel. Jacques Poppen was blij met zilver én zijn overwinning in de vaardigheid. Ingmar Veneman werd knap derde met haar grote Lipizzaner.

Puppypaard

De kersverse kampioene is niet alleen blij, maar ook trots op haar jonge paardje. “Hij is nog maar een puppy en dit is pas zijn tweede wedstrijd,” straalt ze. Bambi kwam als tweeënhalf-jarige in haar handen en werd door Franciska en haar familiezelf opgeleid. Inmiddels is hij 6 jaar en dus nog best jong voor dit wedstrijdniveau. “In Kronenberg reed ik de eerste wedstrijd met hem en toen was hij heel gestresst. Dat was hier al veel beter.” Bambi is 50% Welsh en 50% Duitse rijpony gefokt en heeft een enorme groeispurt doorgemaakt. Hij kan geweldig lopen, maar de afwerking ontbreekt nog wat. Francisca: “Hij is eigenlijk gemoedelijker en meegaander dan Lars (haar vorige toppaard, red.). Hij loopt van nature heel tactmatig, maar het is allemaal nog wat zwabberig.” Dat brak haar dan ook een beetje op in de vaardigheid. “Vooral het vele draaien was lastig voor hem,” legt ze uit. “Hij was ook echt onder de indruk.” Gezien zijn geringe ervaring en jonge leeftijd durft Franciska nog niet te zeggen of ze met Bambi naar de WK wil. “Ik wil eerst kijken hoe hij van deze wedstrijd herstelt en alle indrukken verwerkt.”

Bekijk hier alle uitslagen en foto’s

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.