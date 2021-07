ISAH Ponydriving Oirschot: jeugd stuurt netjes door de vaardigheid

Voor de Children had het parcours 15 hindernissen. Jacco de Koning reed daar moeiteloos doorheen. Hij liet alle balletjes liggen en kreeg slechts 0,66 strafpunt voor tijdsoverschrijding. Als laatste starter van zijn rubriek liet hij zien dat hij was opgewassen tegen de druk. Met deze mooie prestatie werd hij winnaar van zijn rubriek. Ook Joris Lauwers liet alle ballen op de kegels, maar hij was wat langzamer, waardoor hij 4,42 voor tijd kreeg bijgeschreven. Alles bij elkaar werd hij netjes tweede in wedstrijd. De nog onervaren Evy van Oort reed knap mee. Ze tikte er één balletje af en had ook tijdfouten en werd overall derde.

Jacco de Koning pakte de overwinning bij de Children

Vaardigheid brengt verschuivingen in klassement

Bij de junioren is de concurrentie een stuk groter. Jur Baijens reed een uitstekend parcours. Hij bleef binnen de tijd, had jammer genoeg een balletje op poort 7, maar was daarmee de beste in de vaardigheid. Hij schoof daarmee op naar de tweede plaats in de eindrangschikking. In het tussenklassement ging Renate Provoost riant aan de leiding. Ze was heel eventjes haar parcours kwijt, wat tijdfouten gaf, maar herpakte zich snel. En poort 15 moest het ontgelden. De score van 10,07 strafpunten kon zij zich gemakkelijk permitteren; met voorsprong van 10 punten was ze de winnares van haar rubriek. Larissa Jansma deed goede zaken in de vaardigheid. Ze werd tweede in dit onderdeel, met 8,79 (twee ballen en iets tijd). Daarmee klom ze naar een podiumplek en werd derde.

Renate Provoost mocht als eerste opstellen, Jur Baijens werd tweede

Venijn in de staart

Jordy Reuvers reed bij de Young drivers een parcours uit het boekje. Hij leek af te stevenen op een dubbel nulrondje, maar tikte in het zicht van de haven een balletje af op de laatste poort. Hij won de vaardigheid.

De aanvoerder van het klassement na dressuur en marathon, Dirk Bastiaansen, hield ook het hoofd koel. Hij reed het tweede vaardigheidsresultaat met alleen 4,19 voor tijdsoverschrijding. Daarmee was hij met 10 punten voorsprong – net zoals Renate Provoost – de overtuigende nummer 1 van zijn categorie. Anouk de Haas had geen moeite met de tijd, maar reed er met haar tweespan drie balletjes af. Ze werd tweede in de eindrangschikking. De derde plaats was voor Michelle Kuivenhoven, die met alleen 4,89 een uitstekende vaardigheid reed.

Dirk Bastiaansen reed een ijzersterke wedstrijd en won

Niet zeker

Er zijn nog flink wat onzekerheden voor de jonge talenten. Het is nu eerst afwachten waar het EK wordt gehouden. De keuzeheren hebben na deze wedstrijd een goede indruk kunnen krijgen wie welke kwaliteiten heeft en kunnen zich vast gaan buigen over de selectie.

Klik hier voor alle uitslagen

Bekijk hier het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.