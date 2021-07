ISAH Ponydriving Oirschot: klassementsaanvoering NK pony’s ongewijzigd

Vanochtend was het eerst de beurt aan de jeugd. De Children reden vijf hindernissen tot en met poort D. Joris Lauwers was de snelste in deze categorie. De Junioren en Young drivers reden 6 hindernissen en moesten wel tot en met de F-poort rijden. Renate Provoost verstevigde haar leidende positie bij de junioren en was in 4 hindernissen het snelst. Ze reed snel en gecontroleerd en leidt nu het klassement met ruim 14 punten voorsprong. Jeanine Benschop reed ook razendsnel en werd tweede in het favoriete onderdeel van haar pony Nick.

Bij de Young Drivers won Dirk Bastiaansen de marathon. Hij stuurde snel en vloeiend en gaat nu aan de leiding in het klassement. Anouk de Haas reed met haar kleine pony’s op hoge snelheid door de hindernissen. Het span is wendbaar en draait op een dubbeltje. Ze werd tweede in de marathon en staat nu ook tweede in het klassement. Dressuurwinnares Kim de Groot kreeg geen snelheid in de hindernissen, waardoor ze is gezakt naar de derde plaats.

Dirk Bastiaansen won de marathon en leidt bij de Young Drivers

Spannend

In de goed bezette enkelspanrubriek was het een boeiende strijd. Specialist Brent Janssen won de marathon en steeg een plek in het klassement. Dat wordt nog steeds aangevoerd door Marije Willemsen die tweede werd in de marathon. De beide rijders staan binnen een bal in het klassement voor de vaardigheid.

Overmacht

Bij de tweespannen ontketende Rodinde Rutjens. Ze reed met veel macht door de hindernissen met haar groot galopperende pony’s en won. Melanie van de Bunt wist dat ze voluit moest rijden en dat deed ze. Ze werd tweede in de marathon, maar staat nog nipt aan de leiding in het klassement. Marijke Hammink was bij de vierspannen in 6 van de 8 hindernissen het snelst. Met overmacht won ze marathon en haar voorsprong op Jan de Boer bedraagt ruim 13 punten.

In het NK Paramennen heeft Franciska den Elzen de leiding overgenomen na winst in de marathon.

Rodinde Rutjens won de marathon bij de tweespannen

