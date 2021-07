ISAH Ponydriving Oirschot: Marijke Hammink superieur

De vaardigheidsproef was een pittige slotopgave in het kampioenschap. Het parcours kende uitdagende combinaties en een paar smalle poorten en oxers. Het vroeg om slim en secuur stuurwerk. Jan de Boer hield de schade beperkt tot één balletje, maar kreeg wel tijdfouten. Het was genoeg voor de zilveren medaille. René Limpens was het snelst, bleef bijna 10 seconden binnen de toegestane tijd, maar tikte er 3 ballen af. De strijd om het brons ging tussen hem en Dianne Legemaat. Dianne reed er ook 3 ballen af, maar was langer onderweg. Haar totaal kwam daarmee op 21,23 strafpunten. Ze bleef René met iets meer dan een punt voor in het klassement en was dolblij met haar derde plek.

Geslaagd experiment

Marijke Hammink heeft geen last gehad van de wedstrijdpauze door corona. “We hebben gewoon de kadertrainingen gevolgd en regelmatig thuis een vaardigheidsparcours neergezet en hindernissen getraind. De pony’s hadden geen last van gebrek aan wedstrijdritme.” De kampioene heeft besloten met dezelfde pony’s naar het WK te gaan als waar ze deze wedstrijd mee reed. “Ik heb wel iets aan mijn dressuuropstelling gewijzigd,” vertelt ze. “Teun loopt altijd in alle onderdelen achterop. Maar hij kan heel goed lopen. Daarom heb ik hem in dressuur voorop gezet om wat meer uitstraling te krijgen. Dat experiment pakte goed uit.” Ook over haar marathon, die ze met overmacht won, is ze dik tevreden. “We hebben een fijne marathon gereden. Daarin wissel ik een pony in voor mijn marathonpony Max. Alleen hindernis 7 liep niet volgens plan. Ik was van plan om binnendoor te draaien, maar dat lukte niet. Ik had de alternatieve lijn goed in mijn hoofd, dus ik heb een poortje verder genomen.” Over een podiumambities op het WK doet Marijke geen uitspraken. “Ik wil gewoon zo goed mogelijk eindigen,” zegt ze daarover.

