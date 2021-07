ISAH Ponydriving Oirschot: mooie proeven in zomerse sfeer

De nummers 1 en 2 bij de enkelspannen deden met iets meer dan 46 strafpunten nauwelijks voor elkaar onder. Nieuwkomer Marije Willemsen scoorde met De Goede Ree’s Elegant net iets hoger dan Marlous van ’t Veld met haar goed marcherende vosje Brandon. Willemsen kon meedoen dankzij een versnelde promotie vanuit de klasse L. Er waren veel aansprekende en opvallende nieuwe pony’s te bewonderen bij de enkelspannen. Zo stelde Tonnie Cazemier de jonge hengst Rans Coca Cola voor, die hij nog maar 4 weken op stal heeft. Ook de chique valkkleurige pony Romero van Henk Radstake is een blikvanger. En Els Broekman reed met Sluypenberg’s Vianto een goede proef.

Melanie van de Bunt in haar winnende proef

Van de Bunt en Hammink bovenaan

De overwinning bij de tweespannen ging naar Melanie van de Bunt. Zij reed een fraaie proef die werd beloond met 40,22. De tweede plaats in dressuur was voor Cas Hendriks. Zijn schimmelspan blonk uit in regelmaat. De pony’s hebben veel meer afdruk in hun lopen gekregen, waardoor hij uitstekend voor de dag kwam. De pony’s van Rodinde Rutjens liepen spectaculair, maar één pony was wat heet en drukte zich af en toe er wat uit. Maar Rodinde loste het vakkundig op.

Marijke Hammink was de dressuurwinnaar bij de vierspannen. Hammink reed een degelijke en vrijwel foutloze proef. Het span van Jan de Boer liep geslotener en vormde iets meer een eenheid, maar de menner moest er erg hard aan werken. Hij werd tweede.

Mooie paraproeven

Bij de paramenners lag het niveau hoog. De overwinning ging naar laatste starter Tracy Bowman (USA). De pupil van Bram Chardon scoorde met Lars, die ze overnam van Francisca den Elzen, 38,04. Ze reed een prachtige proef, die ze mooi afwerkte met prima overgangen en fraaie verruimingen. Den Elzen reed zelf met Bambi, de broer van Lars. Deze pony beschikt over veel kwaliteit, maar er zaten, vooral in het halthouden, nog wat foutjes. Ze scoorde 40,28 en werd derde. Jacques Poppen reed met Pp een mooie ontspannen proef. Aan het einde werd het beeld iets lauwer, maar het fraaie optreden leverde hem de tweede plaats en 39,44 strafpunten op.

Tracy Bowman reed de winnende proef bij de paramenners

