ISAH Ponydriving Oirschot: Veel progressie bij de jeugd

De terreinen rond Steenhof Stables liggen er pico bello bij. Helaas mag er geen publiek komen genieten, maar alle deelnemers zijn blij dat ze het kampioenschap kunnen rijden. Vanmiddag waren eerst de jeugdmenners aan de beurt om hun dressuurproef te rijden.

Entourage

Voor de eerste keer dit jaar reed de jeugdselectie in een entourage met internationale allure. Een fraai aangeklede dressuurpiste, rondom in de witte hekken, met bloemen en achtergrondmuziek. Voor sommigen best even spannend. Over de gehele linie is te zien hoe de training en begeleiding haar vruchten afwerpt. Volgens het begeleidingsteam zijn alle jeugdmenners goed vooruit gegaan.

Beste score voor Renate Provoost

In de categorie Children scoorde de nog onervaren Evy van Oort het hoogst. Haar pony is niet alleen een plaatje om te zien, maar liep ook een hele constante en nette proef.

Bij de Junioren stuurde Renate Provoost haar pony Quibus naar het winnende resultaat. Haar 40 strafpunten waren ook de beste score over het gehele deelnemersveld en de drie juryleden waren unaniem over haar plaatsing. Renate was tevreden over haar proef, waarop ze zich zonder hulp van haar vader had voorbereid.

De nummers 2 tot en met 5 deden nauwelijks voor elkaar onder. De onderlinge verschillen zijn daar klein. Sam Couwenberg reed met haar tweespan een fraaie proef. De ervaren Sander van Lotte Zaaijer is het nog niet verleerd en bleef mooi constant in de aanleuning. Larissa Jansma’s pony Vaiana liet veel lossigheid zien en werd keurig rondgestuurd.

Ook sterke Young Drivers

De beste proef bij de Young Drivers werd met 42,67 gereden door Kim de Groot. Haar Gelderse merrie Gareska blonk uit in de verruimingen en mooie aanleuning. Dirk Bastiaansen was dik tevreden met zijn tweede plaats en wist de kwaliteiten van zijn pony goed te laten zien.

Morgen rijden de ponymenners in de klasse Z hun dressuurproef

Renate Provoost scoorde in dressuur het beste resultaat

