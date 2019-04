Jaarlijkse impulsmarathon Achtmaal op 30 juni

De wedstrijd bestaat uit een wegtraject van ongeveer acht kilometer, gevolgd door zes spectaculaire hindernissen en daarna een vaardigheidsparcours.

Inschrijven is mogelijk tot 23 juni. De wedstrijd is opengesteld voor iedereen en er is een aparte kinderrubriek. Het inschrijfgeld bedraagt € 25 per aanspanning (incl € 5,- borg), kan overgemaakt te worden maar na aanmelding ook contant worden betaald worden op het wedstrijdterrein.

Vanaf zaterdagmiddag kunnen vanaf 15.00 uur de hindernissen verkend worden, en is er gelegenheid nog even gezellig te blijven in de tent op het wedstrijdterrein. Vanaf 19.00 uur is er bij voldoende inschrijvingen een wedstrijd onder het zadel, met vier hindernissen en in een paarden- en ponyrubriek categorien (kosten € 7,50 per combinatie).

Deelnemers kunnen tegen een kleine vergoeding overnachten; stroom en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.

