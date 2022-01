Jacques Poppen verruilt paramensport voor reguliere enkelspansport

Meervoudig individueel -en team wereldkampioen Poppen nam de beslissing niet zo maar: “Ik heb enorm veel bereikt in de parasport en heb jarenlang met heel veel plezier als ambassadeur van de paramensport opgetreden in binnen-en buitenland. Mijn paard Anniek is nu 14 jaar en is momenteel op haar best. Ik weet zelf niet hoe lang ik nog kan blijven mennen gezien de problemen met mijn schouders, dus we vonden het nu een mooi moment om de lat hoger te leggen. Ik heb dit uiteraard eerst besproken met bondscoach Ad Aarts. Hij vond het jammer dat ik stop met de parasport, maar hij ondersteunt mijn beslissing om me op de reguliere enkelspansport te richten. Mijn doel is om een startplaats te bemachtigen op het komende WK enkelspannen in Le Pin au Haras. Dit zou een enorme kroon zijn op het werk van mijn hele team.”

