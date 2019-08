Jacques Poppen wint opnieuw Finale KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy

Francisca den Elzen is dit hele seizoen al goed op dreef en wist drie van de vier selectiewedstrijden van de KNHS-Witte van Moort Para Men Trophy te winnen. Ook in de finale begon ze voortvarend door haar Albrecht’s Hoeve’s Lars overtuigend naar de hoogste dressuurscore te rijden.

Jacques Poppen keek na de dressuur direct tegen een achterstand van ruim 5 punten aan. “De dressuur viel wat tegen. De baan liep iets af, er was een verloop van een meter tussen A en C, en ik kan niet remmen, dus dat resulteerde in een soort harmonica-effect”, legt Poppen uit. De paramenner, die in Zuid-Limburg met zijn Friese merrie Horses2fly Anniek aan de start verscheen, verkleinde het gaatje tot minder dan twee strafpunten door de marathon te winnen. Op vier van de zes hindernissen klokte Poppen de snelste tijd.

De ontknoping van de finale in Hulsberg was spannend tot het einde. Jacques Poppen reed een foutloos vaardigheidsparcours, maar incasseerde 3,75 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Dat verhoogde de druk op Den Elzen, die zich slechts 5,62 strafpunten kon permitteren. Helaas tikte de regerend Wereldkampioene Grade 2 twee balletjes van de kegels waardoor ze naar de tweede plaats in het eindklassement zakte en mocht Jacques Poppen, net als in 2018, zich als winnaar laten huldigen.

Bron: KNHS

Jacques Poppen (archieffoto)