Jamaica van Chester Weber overleden

De afstammeling van Cambridge Cole heeft een leven geleid zoals vaak in kinderboeken beschreven staat. Als veulen gered van de slacht; ingezet voor toeristische koetsritten in het Vlaamse Brugge maar omdat de bruine ruin niet kon stilstaan tot de toeristen waren ingestapt, werd hij in 2001 verkocht aan Weber die hem opleidde tot achterpaard voor in zijn vierspan.

Jarenlang was Jamaica een vaste waarde in het span van Weber, die op het WK in Beesd 2008 individueel zilver behaalde en in datzelfde jaar USEF Horse of the Year werd. Hij maakte bovendien deel uit van Weber’s vierspan op de zes Amerikaanse kampioenschappen die hij won.

Jamaica’s roem was groot: hij stond model voor een paardje uit de Breyer-collectie en het sprookje werd compleet toen in 2011 President Obama de hoefijzers van Jamaica aan de Britse Prins Philip schonk tijdens zijn staatsbezoek.

Vanaf 2011 mocht Jamaica bij Chester Weber van zijn welverdiende pensioen genieten. Op zijn facebookpagina bedankt Weber zijn paardenvriend voor de afgelopen negentien jaar en iedereen die bijdroeg aan het leven en welzijn van Jamaica tot zijn dood aan toe.

Chester en Jamaica