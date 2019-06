Jan Cornelissen overleden

Bruggenbouwer

Jan Cornelissen was zowel nationaal als internationaal een begrip en werd ook wel de ‘bruggenbouwer’ genoemd, een benaming die hij te danken heeft aan de grote bruggen die hij als internationaal parcoursbouwer in de marathonhindernissen bouwde. Cornelissen raakte begin jaren ‘80 verzeild in de mensport nadat hij enthousiast was geworden bij een bezoek aan de internationale menwedstrijd in het Britse Windsor. In de jaren die volgden fungeerde Jan ondermeer als trainer en groom voor zijn zoon Peter, die succesvol deelnam aan het eerste open WK tweespannen in Italië in 1983.

Als internationaal ‘O’-parcoursbouwer tekende Cornelissen onder andere voor de Wereldkampioenschappen Vierspannen in Den Haag 1994, Waregem 1996, Rome 1998 en de landenwedstrijd in Breda. De door Jan ontworpen hindernissen in Pratoni del Vivaro werden in 2006 ook gebruikt voor het WK Enkelspannen.

Naast parcoursbouwer vervulde Jan talloze andere functies in de mensport. Zo was hij bokrechter, internationaal jurylid, voorzitter van de Udense Menvereniging, voorzitter van Regio Zuid, voorzitter van de NBVAP en bestuurslid van de internationale menwedstrijd in Breda. Jan was ook examinator en verzorgde diverse KNHS-opleidingen voor bokrechter, parcoursbouwer en jurylid.

Samen met zijn vrouw Guusje die eind 2018 overleed, leverde Jan door zijn inzet en kwaliteiten een grote bijdrage aan de mensport.

Wij wensen zijn familie veel sterkte de komende tijd.

Jan Cornelissen, op de foto naast zijn echtgenote Guusje, ontving in Breda 2004 de gouden KNHS-speld.

