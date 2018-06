Jeroen Houterman kandidaat voor FEI Driving Committee

De andere kandidaten zijn Andrew Counsell (GBR), Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP), Friedrich Otto-Erley (GER), Hillar Talts (EST) en Chester Weber (USA).

De voorkeur van de FEI Driving Committee gaat uit naar iemand met een sterke achtergrond in het organiseren van menwedstrijden. Jeroen Houterman beschikt over een schat aan ervaring op dit gebied. Naast zijn vele aanstellingen als parcoursbouwer en TD, die de nodige organisatiekwaliteiten vereisen, maakt hij ondermeer al jarenlang deel uit van de organisatie van de internationale menwedstrijd in Kronenberg en is hij één van de initiatiefnemers van de internationale menwedstrijd in Exloo (voorheen Ermelo).

Ook de andere kandidaten beschikken over het nodige organisatietalent. Zo organiseert Level 3 jurylid en Level 2 parcoursbouwer Miguel Gutierrez jaarlijks een internationale menwedstrijd op zijn terrein in Salteras. level 2 jurylid Chester Weber staat aan het roer van de internationale menwedstrijd op zijn thuishaven in Live Oak, Florida, dat de laatste jaren is uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze evenementen van Noord-Amerika. Hillar Talts is nauw betrokken bij de organisatie van de CAI Olustvere, Estland, en is daarnaast actief als Level 2 internationaal jurylid, parcoursbouwer, TD en steward. Andrew Counsell is Level 4 jurylid en Fritz Otto-Erley is Level 2 TD en steward.

Tijdens de General Assembly op 17 november wordt bekend gemaakt, wie van de kandidaten tot 2022 deel uitmaakt van de FEI Driving Committee.

De Driving Committee bestaat momenteel uit:

Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2019

Joaquin Medina (ESP) – lid 2014 – 2018 (aftredend)

Bartlomiej Kwiatek (POL) – lid 2014 – 2018 (aftredend*)

Anne-Marie Turbe (FRA) – lid 2015 – 2019

Boyd Exell (AUS) – lid 2016 – 2020

Richard Papens (BEL) – lid 2017 – 2021

*) Kwiatek is aftredend als FEI Athletes Representative Driving. De verkiezing hiervoor start op 29 juli en Mark Weusthof is één van de kandidaten voor deze functie.

Jeroen Houterman