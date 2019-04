Jeroen Houterman wint Mennifique Wisseltrofee

v.l.n.r. Gijs Bartels, Jeroen Houterman en Cindy Timmer

Jeroen Houterman is een bekend gezicht in de mensport en is de drijvende kracht achter een groot aantal nationale en internationale menwedstrijden. Jeroen was jarenlang actief lid van de organisatie van de menwedstrijd in Uden en is dé man achter de nationale en internationale menwedstrijden in wat eerder ‘Horst aan de Maas’ was en nu ‘Kronenberg’. Mede dankzij de tomeloze inzet van Jeroen werd het eerste gecombineerde Wereldkampioenschap voor enkelspannen en paramenners in 2018 in Kronenberg een groot succes. Momenteel is Jeroen heel druk met de voorbereidingen voor een nog grotere uitdaging: de organisatie van het WK vierspannen 2020 in Kronenberg en een jaar later het WK tweespannen op dezelfde locatie.

Samen met Cindy Timmer (winnares Mennifique Trofee 2018) nam Jeroen een aantal jaren geleden het initiatief voor de internationale menwedstrijd in Ermelo, die later verhuisde naar Exloo en inmiddels een vaste plaats heeft op de kalender van een groot aantal menners.

Naast zijn organisatorische kwaliteiten en inzet is de cactuskweker van beroep in binnen- en buitenland actief als FEI Technical Delegate en parcoursbouwer. Jeroen heeft al meerdere grote wedstrijden en Wereldkampioenschappen op zijn naam staan. Ondanks de drukke werkzaamheden in zijn eigen bedrijf en voor de wedstrijden waarbij hij betrokken is, vindt hij altijd tijd om met zijn dochters Eline en Anouk te trainen en fungeert hij regelmatig als hun groom op de wedstrijden waar zij deelnemen bij de enkelspannen. Jeroen beschikt over een gigantisch organisatietalent en inzicht. Doordat hij vaak al drie stappen vooruit denkt, weet hij mogelijke problemen te voorkomen en op te lossen. Jeroen denkt niet in problemen, maar in uitdagingen. Zonder Jeroen zou de mensport in Nederland én daarbuiten er heel anders uitzien.

Over Mennifique Wisseltrofee

De Mennifique Wisseltrofee is een bronzen beeld van een prachtige paardentorso, verbeeld met bijzonder gevoel voor detaillering. Als blijvende herinnering ontvangt de winnaar bij de volgende verkiezing een kleine reproductie van de wisseltrofee. De prijs werd in 2014 in het leven geroepen door de organisatie van Paard&Koets. Eerdere winnaars waren Cindy Timmer (2018), Menvereniging Waal & Linge (2016), Tjeerd Velstra (2015) en Jan van den Broek (2014).

