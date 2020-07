Jérôme Voutaz, met een twintig-span door het Zwitsers berglandschap

Steeds een paard erbij

De challenge begon toen Bram Chardon aan het begin van de coronacrisis voor het eerst een zes-span voor de koets zette en dit op Facebook zette. Andere menners, waaronder Jérôme, volgden zijn voorbeeld met steeds één of twee paarden erbij totdat zijn vader IJsbrand met veertien paarden over de openbare weg reed.

Jérôme besloot daarna een poosje te wachten om na te denken over de samenstelling van een écht lang span en daarmee ook nog een parcours te gaan rijden.

Drie weken van voorbereiding

In drie weken tijd werden er ontzettend veel voorbereidingen getroffen. Voordat hij mensen ging benaderen die wellicht hun paarden beschikbaar zouden willen stellen, moest hij eerst een aantal praktische problemen op zien te lossen.

Jérôme vertelt: “Om te beginnen de leidsels. Ik heb daar heel lang over moeten peinzen, want normale leidsels van leer zouden veel te duur en ook veel te zwaar zijn geweest. Toen vond ik de oplossing in rolluikband: licht van gewicht, heel robuust en dus optimaal geschikt.

Vervolgens heb ik met mijn vriendin de disselboom en de metalen zweng gemaakt in de garage. Op het laatste moment vroeg ik mij af waar de leidsels van de voorste paarden doorheen lopen … Het was noodzakelijk om de leidselogen en de leidselsleutels op het schoftje ook zelf te maken.”

20 paardenkrachten en 25 'man'-krachten

Vervolgens moesten er ‘alleen’ nog gemotiveerde mensen en geschikte paarden gevonden zien te worden. Eric Renaud, internationaal enkelspanrijder Mathieu Alimann en Didier Barras werden gebeld en zij aarzelden geen moment om Jérôme bij dit dwaze avontuur te ondersteunen en hun drie paarden beschikbaar te stellen. Ook de grooms waren snel ‘aan boord’, ze waren allemaal enthousiast om mee te kunnen doen.

Jérôme vult aan: “Marie-Danièle de Buman heeft mij aangeboden om een cameraman met een drone in te huren die het span zou volgen en foto’s en video’s zou maken. Dat idee vond ik natuurlijk prachtig om alles in beeld te kunnen vastleggen.”

Twintig ervaren menpaarden waren er nodig, die Jérôme op zaterdag 13 juni zelf in vijf vierspannen uitgeprobeerd wilde hebben om ze enigszins te leren kennen. Dertien daarvan uit zijn eigen stal, vier paarden van een kennis uit een naburig dorp en de drie eerder genoemde paarden van Renaud, Alimann en Barras. Een dag later, zondag 14 juni, was het vervolgens zo ver en kon de challenge beginnen.

Met ongeveer 25 personen gingen ze de uitdaging aan, waaronder de eigenaren van de paarden, de grooms op de koets en in de begeleidende voertuigen, de verantwoordelijken voor de verkeersveiligheid, de cameramensen en daarnaast nog twee aanspanningen die de challenge gewoon voor hun plezier meereden.

Jérôme: “We wilden natuurlijk niet gewoon twee kilometer rechtuit rijden, maar een échte uitdaging aangaan. Daarom zijn we een traject van 23 kilometer gaan rijden door onze streek, met lastige stukken, zoals bruggen, tunnels, hellingen en nauwe passages in dorpjes. Natuurlijk met een Walliser Apéro (een regionale delicatesse van gedroogd vlees) op de helft van het traject, dat is in onze streek hier in Zwitserland een must.

De mensportwereld bijeen in Corona-tijd

Voor Jérôme had deze challenge maar één doel: plezier maken. Het plezier om een uitdaging aan te gaan, om de mensportwereld middels de challenge bijeen te brengen en om een mooie dag te beleven. Samen de gemeenschappelijke passie voor de mensport delen en met mensen die van Freibergers houden!

bron: Pferdewoche