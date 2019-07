Jeugd volop in training voor KNHS Districtskampioenschap Jeugdmennen

De puntentelling verloop anders dan vorig jaar. Bij elk onderdeel (dressuur, marathon, vaardigheid) tellen de drie beste van de vijf resultaten voor het districtskampioenschap mee. De strafpunten worden bij elkaar opgeteld. Individueel blijven de strafpunten maatgevend voor wie uiteindelijk de jeugdrubriek gaat winnen en verder op het podium komt te staan.

De deelnemers kunnen ook in deze wedstrijd gewoon winstpunten verzamelen en rijden in hun eigen rubriek. Om die reden rijden de deelnemers in zowel klasse L als klasse M vijf hindernissen in de marathon op zaterdag om een eerlijke telling mogelijk te maken. Zou iemand een EL oplopen in de volgende onderdelen, dan vervalt zijn uitslag voor de competitie. Elk district brengt een reservekandidaat mee (mocht er onverhoopt een extra aanspanning nodig zijn) die sowieso mag deelnemen aan de wedstrijd maar wellicht niet nodig is voor het team. De teamsamenstelling per district wordt uiterlijk donderdag 22 augustus doorgegeven aan de organisatie.

Op dit moment wordt in de diverse districten gewerkt aan de selectie om met de beste jeugddeelnemers aan de start te komen in Oirschot. Elk district doet dit op zijn eigen manier; vaste regels zijn dat de leeftijd moet liggen tussen de 8 en 21 jaar, in het bezit van een startpas en rijdend met een enkel- of tweespan op zijn of haar eigen niveau.

Voor meer informatie of vragen kun je een e-mail sturen naar secretariaat@menwedstrijd.nl .

Programma:

Vrijdag 23 augustus: Dressuur

Zaterdag 24 augustus: Marathon

Zondag 25 augustus: Vaardigheid en prijsuitreiking, met een aangespannen prijsuitreiking per Kampioensrubriek.

Aan het einde van de dag is er een gezamenlijke huldiging zijn van de nieuwe Nederlandse Kampioenen Ponymennen Z.

