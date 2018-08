Jeugdmenners laten zich goed zien tijdens NK ponymennen

Door de diversiteit van de aanspanningen werd er een manier van rekenen bedacht, die internationaal ook gebruikt wordt bij landenwedstrijden om de scores goed en eerlijk op te tellen. Een punt van aandacht voor de volgende keer om dit met alle deelnemers duidelijk te communiceren, want de teleurstelling bij sommigen was groot toen zij na een goede dressuur en marathon toch van het podium duikelden door een bal in de vaardigheid.

Renate Provoost (District West), nam al een grote voorsprong op haar concurrentie door een uitstekende dressuurproef en marathon te rijden. Dirk Bastiaansen (Zuid) reed zijn eerste samengestelde wedstrijd en verwees Jordy van der Wijst (Zuid), die na het dressuuronderdeel nog op een tweede plaats stond, na de marathon naar plaats drie. District West voerde vrijdag en zaterdag het tussenklassement aan.

Op zondag werd er een behoorlijk pittige vaardigheid gereden die het klassement, op de eerste plek van Renate Provoost na, volledig op zijn kop zette. Er waren maar liefst zeven foutloze deelnemers. Om de organisatie wat tijd te geven voor de prijsuitreiking werd ook bij de jeugd een barrage gereden door deze zeven foutloze deelnemers. De barrage telde niet mee voor het eindklassement, maar was wel spannend en werd gewonnen door Eline Mentink (Oost).

Tijdens de aangespannen prijsuitreiking werden de jeugdmenners van plaats één tot en met vijf gehuldigd en door Jeugdrubriek-sponsor MenSport voorzien van een mooie menjas. Er volgde een feestelijke ereronde, waarna de overige deelnemers die nog aangespannen stonden te wachten mee mochten doen. Tot slot kreeg het winnende District West de wisselbeker uit handen van de familie Brans overhandigd.

Een geweldige ervaring voor de jeugd en een mooie wedstrijd met een prima sfeer om op terug te kijken. Voor herhaling vatbaar!

Klik hier voor de uitslagen

Renate Provoost