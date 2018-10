Jeugdmenners welkom bij de NH Cup

Voor het eerst is er dit seizoen ook een jeugdrubriek voor deelnemers van 8 tot 14 jaar. Zij hoeven maar de helft van het reguliere inschrijfgeld te betalen.

De finale van de NH Cup is dit seizoen in Lisse op 10 maart. Daar is komende zondag ook de tweede competitiewedstrijd. Meer informatie vind je hier.