Joaquín Medina nieuw lid FEI Driving Committee

Joaquín Medina is FEI-jurylid sinds 2009 en promoveerde naar het hoogste niveau in 2014. Hij is door de jaren heen aangesteld als voorzitter van de groundjury en onderdeel geweest van tal van FEI Wereld- en Europese kampioenschappen, waarvan het WK vierspannen in Pratoni del Vivaro (ITA) de meest recente is. Daarnaast is hij een niveau 4 technisch afgevaardigde, niveau 3 parcoursbouwer en niveau 3 steward. Naast jurylid is hij sinds 2016 ook FEI Course Director for Judges. Hij is geen nieuw gezicht binnen de FEI Driving Committee. Van 2014 tot 2018 vervulde Medina deze rol ook al.