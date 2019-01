Johan Jacobs parcoursbouwer Wereldbekerfinale

Jacobs is als parcoursbouwer al jarenlang actief tijdens de Wereldbekerwedstrijden in Genève en Londen Olympia en gaat dit jaar voor het eerst aan de slag in Bordeaux.

Het is de tweede keer dat Johan Jacobs verantwoordelijk is voor het parcours tijdens een Wereldbekerfinale. In 2017 ontworp hij het parcours voor de finale in Gothenburg.

