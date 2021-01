Joop Gommers verliest zijn Bandit

Bandit kwam als vierjarige op stal bij Joop en zijn vrouw Angelina, die hem speciaal had uitgezocht op zijn Gelderse bloed. Met behulp van een kennis werd Bandit netjes beleerd en startte Joop hem op de dressuur/vaardigheidswedstrijden waarin hij voorheen aan de start kwam met zijn Friese paarden. De ruin doorliep vervolgens zorgvuldig het traject van klasse 1 naar klasse 4 en debuteerde in 2015 op internationaal niveau. Datzelfde jaar won Joop met Bandit de wedstrijd in het Oostenrijkse Altenfelden.

Daarna volgde een groot aantal internationale starts met vele successen. Het hoogtepunt was de deelname aan het WK in Kronenberg in 2018, waar de combinatie een prachtige 19e plaats behaalde.

“Bandit had een fantastisch karakter,” vertelt Joop Gommers. “Hij had een enorme werklust, een goede drive en zo veel schoonheid in het lopen. Er had nog zo veel meer ingezeten met hem. Bandit raakte vorig jaar tijdens een training geblesseerd en we hebben er met diverse specialisten alles aan gedaan, maar er waren geen opties meer. We konden hem niet langer laten lijden en daarom hebben we de moeilijke maar juiste beslissing genomen om hem in te laten slapen.”

Foto rechtsboven: Joop (l) met Bandit tijdens de veterinaire keuring in Pau 2019. Foto: ©Esther Klok.

WK Kronenberg 2018

