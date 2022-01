József Velkei nieuwe voorzitter Hongaarse Menafdeling

Het nieuwe bestuur: v.l.n.r: Ferenc Tóth, László Szabó , József Velkei (voorzitter), Zoltán Lázár, Balázs Katona

De algemene ledenvergadering van de Hongaarse menafdeling met de verkiezingen vond plaats op het hoofdkantoor van de Hongaarse hippische federatie in Boedapest. Een record aantal paardensportverenigingen met stemrecht (164 van de 177) waren aanwezig om de nieuwe bestuursleden te kiezen.

Naast de goedkeuring van het jaarverslag 2021, het financieel verslag en het financieel plan 2022, werd ook teruggekeken op het wedstrijdseizoen 2021. In de vergadering kregen 21 Hongaarse menners een onderscheiding voor hun prestaties in 2021. Onder hen het gouden team van het Wereldkampioenschap tweespannen in Kronenberg (Martin Hölle, József Dobrovitz jr and György Fekete jr.) en natuurlijk Martin Hölle als individuele menner. Hij werd in Kronenberg voor de derde keer op rij wereldkampioen.

