Jubileum-editie van de Zeeuwse Dag van het Paard

Tijdens deze dag met een gevarieerd dagprogramma, wordt een minimarathon gehouden. De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken, voor zowel pony’s als paarden.

Inschrijven kan via Mijn KNHS of via de website, de kosten zijn 12,50 euro per aanspanning.

Publiek heeft gratis toegang!

