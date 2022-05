Jubileumeditie CH Bennekom op Hemelvaartsdag

De dag start om 08.00 uur met de springrubrieken, die de hele dag te volgen zijn in de grasweide voor het kasteel. Om 09.30 uur starten de showrubrieken Aangespannen Rijden met drie rassen, Hackney’s, Friezen en Tuigers in enkelspan en tweespan. Een prachtige show met traditionele rijtuigen en bijpassende kleding.

Tijdens deze jubileumeditie geeft dressuuramazone en OS-medaillist Adelinde Cornelissen om 11.45 uur een unieke demonstratie en verzorgt enkele clinics.

Tijdens dit concours wordt voor de vijfde keer een Ride & Run georganiseerd speciaal voor pararuiters en valide ruiters. Een Ride & Run is een evenement waarbij paardrijden en hardlopen samenkomen. Samen met een paard of pony wordt zo snel mogelijk een traject afgelegd.

Minimarathon

De menmarathon die er sinds jaren georganiseerd wordt, is dit jaar een minimarathon, waarbij de aanspanningen tegen elkaar strijden in een hindernisparcours op tijd en strafpunten. Pony’s en paarden, in enkelspan, tweespan en vierspan, doen mee aan deze spectaculaire uitdaging.

Koninklijk tintje

Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van het 115e Concours Hippique een Koninklijke medaille ter beschikking gesteld. Het bestuur is zeer vereerd om deze medaille tijdens het concours

uit te mogen reiken. Passend bij deze unieke gelegenheid geeft een delegatie van de Koninklijke Stallen om 13.15 uur een mooie show weg.

Bezoekers zijn van 8.00 uur tot 17.30 uur van harte welkom op de

kasteelweide van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. De entreeprijs is € 10,00 en kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Parkeren kan aan de Zandlaan te Ede, maar kom bij voorkeur

op de fiets.

Klik hier voor meer informatie