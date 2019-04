Jubileumeditie SWM Winterswijk

De wedstrijd in Winterwijk wordt gekenmerkt door de pittige marathon. Die is uniek voor een Nederlandse wedstrijd want de hindernissen liggen in een bosrijk, heuvelachtig gebied. Dat maakt het parcours dus extra uitdagend voor de deelnemers. Zo is de zogenaamde ‘leeuwenkuil’ een typerende hindernis die er na al die jaren nog steeds in zit.

Niet alleen de wedstrijd jubileerde. De organisatie zette twee officials in het zonnetje. Hetty Wisseborn en Wil van Hulst waren voor de 25e keer in functie als jurylid (foto)

Veel pony tweespannen

De grootste rubriek was deze editie de tweespan pony’s klasse M. Manon van Echten kwam als winnares uit de bus. Ze won de dressuur en bleef foutloos in de vaardigheid. Ook Wim van den Ende reed een foutloze vaardigheidsproef. Hij deed er in de marathon nog een schepje bovenop en won deze ruim. In het klassement moest hij Manon voor laten gaan, maar voor Van den Ende werd het een fraaie tweede plek.

Bron: St.Mensport Winterswijk

Bekijk hier alle uitslagen