Kaartverkoop CHIO Aken 2021 van start

Om de gezondheid van de toeschouwers, deelnemers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, plant de organisatie, in samenspraak met de autoriteiten, een gereduceerde capaciteit. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website van het CHIO Aken waar ook alle informatie over de speciale situatie van dit jaar gepubliceerd is.

Dit beroemde evenement wordt uiteraard georganiseerd volgens de laatst geldende coronamaatregelen. Eén ding staat al wel vast: alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van corona of die in het bezit zijn van een negatieve coronatest hebben toegang tot het wedstrijdterrein. Daarnaast worden alle toegangskaarten gepersonaliseerd en is het alleen mogelijk om een tribune en een blok te kiezen. Het is niet mogelijk om een stoel te reserveren om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Tickets kunnen alleen per twee gekocht worden, dus bijvoorbeeld twee kaarten, vier kaarten, etc..

“We kijken heel erg uit naar het CHIO Aken in september en we zijn ervan overtuigd dat onze bezoekers begrip hebben voor de maatregelen,” licht organisator Frank Kemperman toe.

Programma vierspannen

Donderdag 16 september: dressuur (1e onderdeel voor individueel-en teamklassement)

Vrijdag 17 september: Jagd um Punkte

Zaterdag 18 september: marathon (2e onderdeel voor individueel-en teamklassement)

CHIO-Cup (gecombineerde spring-, eventing-en menrubriek) in het hoofdstadion

Zondag 19 september: vaardigheid (3e onderdeel voor individueel-en teamklassement)

www.chioaachen.de