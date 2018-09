Kaartverkoop Wereldbeker vierspannen Maastricht van start

Naast de vierspanrijders strijden in het MECC de springruiters tegen elkaar in o.a. een viersterrenwedstrijd met als hoogtepunt de Longines Trophy – Grote Prijs van Maastricht op zondagmiddag.

Alle dagen zijn gevuld met internationale springwedstrijden (1 en 4*), een euregio wedstrijd voor pony’s en de traditionele Jimmy Ochtend wordt nu de Jimmy Middag op zaterdag.

Er is op vrijdag en zaterdag volop entertainment in het promodorp na het wedstrijdprogramma. Op vrijdagavond is er een optreden van o.a. de Belgische zangeres Belle Perez.

Tickets zijn te bestellen via http://www.jumpingindoormaastricht.com/kaarten.