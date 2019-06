Kampioenen Mendistrict Noord bekend

De zaterdag stond in het teken van de dressuur en vaardigheid. Voor sommige deelnemers was de vaardigheid moeilijker dan verwacht en leverde meer strafpunten op dan gehoopt. Parcoursbouwer Anno Zagers had namelijk een uitdagend parcours met technische lijnen uitgedacht.

Net als in Bronneger wist Hans Reitzema met zijn span Arabo-Friezen ook nu weer de hoogste dressuurscore neer te zetten. Hij behaalde hier een score van 47,11 strafpunten. Daarmee had hij een ruime voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn concurrenten. Toch moest hij er in de marathon nog wel even vol tegenaan, want hij had 12 strafpunten in de vaardigheid. Uiteindelijk hield hij zijn voorsprong vast en won zijn rubriek.

De rubriek enkelspan pony klasse L werd met overmacht gewonnen door Betsie van der Ploeg. Naast een mooie dressuurscore en een foutloze vaardigheid, was ze in de marathon net ietsje beter dan Jan Kamps. Zo hield ze de koppositie vast, met een voorsprong van maar liefst 20 strafpunten op de reservekampioen Ronald Prak.

Een andere noorderling die met overmacht zijn rubriek won was Xander Tuitjer in de rubriek enkelspan paard klasse M. Vorig jaar werd hij nog reservekampioen in de klasse tijdens het NK en dit jaar mag hij het in Hengelo gaan proberen in de klasse M.

Bij de langspannen klasse M reed Roelf Lamein met zijn ponyvierspan een goede dressuurproef en als enige in zijn rubriek een foutloze vaardigheid. Daarmee had hij een mooie voorsprong opgebouwd en hoefde hij geen enkel risico te nemen in de marathon en werd hij kampioen in deze rubriek.

Bekijk hier alle uitslagen

Met dank aan Trijntje Lamein voor verslaggeving

Willem Streekstra in de waterhindernis (klasse L enkelspan paard)