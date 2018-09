Kandidaat rijdersvertegenwoordiger Mareike Harm

Mareike Harm

De 33-jarige Mareike Harm is van jongs af aan actief in de paardensport. Ook als ruiter in dressuur en springen heeft zij haar sporen verdiend. Sinds 2011 rijdt ze wedstrijden in de vierspansport en daarvoor was ze al succesvol in het enkelspan. Onder andere maakte ze deel uit van het gouden Duitse enkelspanteam in 2010. Behalve actief menster is ze ook gediplomeerd instructeur in dressuur en springen. In het dagelijks leven is ze manager en trainster op Hof Rützenhagen, een landbouwbedrijf dat ook hippische faciliteiten heeft.

Motivatie

Mareike is gepassioneerd instructeur en hoopt in de toekomst ook haar jurylicenties voor de mensport te halen. ‘Ik ben bekend met de regels in de mensport en ik heb goede contacten met rijders uit alle mendisciplines,’ zegt ze. ‘Bovendien heb ik door mijn leeftijd ook heel veel contact met jonge menners. Mijn enthousiasme wil ik delen met de andere leden uit het Driving Committee. De sport wordt gemaakt door de menners en ik wil hun een stem geven bij de FEI. In alle besluitvorming vind ik het welzijn van het paard van het grootste belang.’

