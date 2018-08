Kandidaat rijdersvertegenwoordiger Mark Weusthof

Mark Weusthof

Niet alleen door zijn lengte, maar ook door zijn grote vaste schare fans is Mark Weusthof een bekende menner uit de Nederlandse vierspansport. Hij is één van de weinige pure amateurs, in de nationale vierspantop, want in het dagelijks leven heeft hij een baan als technisch tekenaar. Hij nam in zijn carrière al zes keer deel aan de wereldkampioenschappen en staat reserve voor het team dat in september afreist naar Tryon.

Naast zijn baan en zijn eigen vierspan is Mark ook actief als meninstructeur. Zoals hij schrijft in zijn motivatie ziet hij zichzelf dan ook niet als vertegenwoordiger van alleen vierspanrijders, maar heeft hij ook veel oog voor de andere disciplines.

Communicatief

En zijn overige kwaliteiten? ‘Ik ben communicatief ingesteld en gewend mijn mening duidelijk te geven, waarbij ik naar het belang van alle menners kijk,’ zegt hij in zijn motivatie. ‘Met veel plezier wil ik de stem van andere paardensporters zijn. Natuurlijk ben ik gericht op de ontwikkeling van de mensport én vind ik het welzijn van de paarden uiterst belangrijk.’ Met zijn communicatieve kwaliteiten wil Mark graag de invloed van de paardensporters doen gelden in de beslissingen die de FEI neemt.

