Kandidaat rijdersvertegenwoordiger Rosanna Walters-Symons

Rosanna Walters-Symons (Groot Brittannië)

Rosanna is een succesvolle internationale ponymenster en met haar 26 jaar de jongste kandidate. Ze won individueel zilver op het WK in Pau (2013) en was lid van het bronzen Britse team op het WK in Breda. Op dit moment is ze actief als enkelspanrijdster. ‘De rubriek waarin het voor de meesten begint en waar toekomstige successen ontluiken,’ zegt ze daar zelf over.

Ze is afgestudeerd sportpsychologe, geeft daarin les, maar heeft ook een eigen praktijk waarin ze allerlei atleten ontvangt voor een consult. ‘Ik denk dat ik juist door mijn achtergrond de kunst versta om op een bijna wetenschappelijke manier discussies te voeren, waarbij ik alle belangen afweeg. Met mijn professionele en sportieve ervaring denk ik dat ik heel goed de link kan leggen tussen wat voor ons als sporters belangrijk is en wat goed is voor de FEI,’ zegt ze in haar motivatie. Maar het allerbelangrijkst vindt Rosanna het welzijn van het paard.

Ervaring

Ze deed al eerder bestuurlijke ervaring op als nationaal rijdersvertegenwoordiger van de ponyenkelspannen en ze is voorzitter geweest van de British Equestrian Federation Youth Action Group. Rosanna vindt betrokkenheid van menners belangrijk. Ze wil andere menners enthousiasmeren om hun invloed te doen gelden. Verder is ze van mening dat, net zoals in andere disciplines, het aantal vrouwelijke menners in de topsport moet toenemen. Ze kent de internationale menwereld goed. Niet alleen door haar eigen sportieve ervaringen, maar ook door de samenwerking met verschillende wereldkampioenen uit de vierspansport, zoals Michael Freund. Ze is ook trainer en is vooral gepassioneerd als het gaat om de begeleiding van jonge menners. Ze wil in het driving committee graag de stem van de jonge menners zijn.

Klik hier om je stem uit te brengen.

Bekijk hier het CV van Rosanna Walters-Symons.

Klik hier voor de Facebook pagina van Rosanna.