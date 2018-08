Kandidaat rijdersvertegenwoordiger Vilmos Jámbor

Vilmos Jámbor

De Hongaar Vilmos Jámbor (45) groeide op met paarden en koetsen, want zijn vader was groot liefhebber van aangespannen rijden. Vilmos werd besmet met het virus. Sinds het eind van de tachtiger jaren werd sportbeoefening door de Jámbors pas mogelijk omdat voor die tijd onder het communistische regime de mogelijkheden zeer beperkt waren. Wel gingen ze regelmatig naar grote internationale menwedstrijden.

Vilmos belandde in Engeland en studeerde in Wales waar hij zijn diploma paardenhouderij behaalde. Daar werkte hij onder andere met George Bowman en Sir John Miller. Hij reed wedstrijden in alle disciplines en reed in de Verenigde Staten ook een jaar tandem. Na zijn studie werkte hij een jaar als stalmanager in Saoedi Arabië voor Prins Khalid bin Saud.

In 2000 keerde hij terug naar Hongarije en bouwde het familiebedrijf verder uit tot het bekende merk Lehel, dat naast koetsenbouw ook vrachtwagenbouw doet. Vilmos organiseert regelmatig internationale menwedstrijden op zijn thuisbasis in Kisbér, met als hoogtepunt deze week het Europees Kampioenschap voor jeugdmenners en in 2019 organiseert hij samen met zijn team het Wereldkampioenschap voor de enkel-, twee-en vierspan pony’s. Vilmos is internationaal parcoursbouwer level 3 en technisch afgevaardigde level 2. Maar bovenal is hij wedstrijdmenner.

Motivatie

‘Ik heb maar één belang, en dat is dat van rijders én paarden,’ vat hij zijn drijfveren samen. ‘Ik denk namelijk dat de stem van de paardensporter nu onvoldoende meeweegt in het proces van besluitvorming. Het gaat mij erom dat àlle mendisciplines goed vertegenwoordigd worden en alle niveaus, van beginners tot topsporters. Bovendien mag het niet zo zijn dat rijders wel straffen en beloningen opgelegd kunnen krijgen en officials niet. Ik heb geen enkel persoonlijk of financieel belang. Ik wil dat we een open organisatiecultuur krijgen en dat we de liefde voor de sport op een vriendschappelijke manier met elkaar kunnen beleven. Met mooie toegankelijke evenementen voor alle niveaus. Het mennen moet net zo belangrijk worden als andere takken van paardensport, ook waar het gaat om sponsoring, jeugdbegeleiding en jonge paarden.’ Deze ambities wil Vilmos realiseren zonder het sluiten van compromissen.

