Karel van Kekem stopt als wedstrijdmenner

Niet afhankelijk willen zijn

“Ik wist het al wel, maar nu besef ik pas hoe zeer Agneta mij hielp en steunde. We deden alles samen en zo ook de mensport. We zijn zo lang samen geweest, we zijn samen in de sport gegroeid en hebben veel bereikt. Ik mis haar enorm en het is bovendien een te grote belasting voor mij om in mijn eentje deze mooie sport te bedrijven. Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen, dus vandaar dat ik heb besloten om te stoppen als wedstrijdmenner,” vertelt Karel.

Van Kekem wil zijn wedstrijdspan bestaande uit de 12-jarige Welsh ruin Rozenhof’s Jordan en de twee 9-jarige Hackney pony’s Showboy en Leyrun van de hand doen. De menner uit Hoogblokland houdt wel een aantal jonge pony’s aan om deze klaar te maken voor de sport: “Het trainen van pony’s vind ik mooi werk en doe ik graag, dus dit blijf ik doen.”

Langs deze weg wil Karel graag zijn collega-menners enorm bedanken voor de fijne en mooie jaren en hij wenst hen heel veel succes toe.

Twee keer Nederlands Kampioen

Karel van Kekem begon in 1998 met dressuur-en vaardigheidswedstrijden, waarna hij in 2004 de overstap maakte naar de samengestelde mensport. In 2006 en in 2015 werd hij Nederlands Kampioen en hij behaalde in de tussenliggende jaren diverse malen podiumplaatsen op de NK’s.

Karel nam zes keer deel aan de Wereldkampioenschappen voor ponymennen en droeg als teamlid twee keer bij aan het behalen van de zilveren medaille voor Nederland. Karel nam daarnaast talloze keren met succes deel aan internationale menwedstrijden.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.