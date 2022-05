De voorverkoop voor STUTTGART GERMAN MASTERS is begonnen

Voor Andreas Kroll, directeur van in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, is dit een belangrijk signaal: “Deze wdstrijd is ons grootste sportevenement in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle en wij verheugen ons erop om er ook dit jaar als wereldbekertoernooi deel van uit te maken.” Alle voorbereidingen verlopen volgens plan en de organisatoren zijn het erover eens: “We zullen een veelzijdige en spannende wedstrijd beleven met geweldige wedstrijden in springen, mennen, dressuur en eventing. Daarnaast zullen er weer aantrekkelijke showoptredens zijn”.

Paardenfans kunnen er dus naar uitkijken om van 9 tot 13 november 2022 opnieuw het gekletter van hoeven en het gehinnik van paarden te horen. Voor de Duitse dressuurkoningin Isabell Werth zijn de STUTTGART GERMAN MASTERS een niet te missen evenement: “Voor zo’n emotioneel publiek rijden is geweldig leuk.” Pure sfeer. Gelukkig kan het weer. Losse kaartjes kosten tussen 9 en 54 euro, dagkaarten tussen 32 en 79 euro. Passe partouts zijn verkrijgbaar voor 169, 221 en 242 euro. “Na een onderbreking van twee jaar moesten we de prijzen een beetje aanpassen, maar we hebben dat met mate gedaan,” zegt Andreas Kroll. Kaarten voor de 36e Internationale Paardenshow STUTTGART GERMAN MASTERS zijn verkrijgbaar bij EASY TICKET SERVICE, telefoon 0711 25555-55, bij alle bekende voorverkoopkantoren en via internet op www.easyticket.de.

Meer informatie over de wedstrijd op www.stuttgart-german-masters.de

Facebook: www.facebook.com/stuttgartgermanmaster