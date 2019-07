Kastelenrit Vorden

Het evenement begint na enkele jaren van afwezigheid weer bij Kasteel Vorden aan de rand van het dorp. De beoordeling van diverse rijtuigen in verschillende categorieën start om ongeveer 8.30 uur. Deze beoordeling is onderdeel van de voorselectie voor het Nederlands kampioenschap dat op 14 september wordt verreden in Diepenheim.

Vanaf 10.00 uur zullen de aanspanningen een uitgezette route langs een aantal Vordense Kastelen volgen om tegen 12.30 uur weer bij het vertrekpunt aan te komen en daar gezamenlijk de lunch te gebruiken. Een mooi moment voor bezoekers om de aanspanningen van dichtbij te bewonderen.

Na de lunch wordt nog een kleine route verreden om vervolgens rond de klok van 15.00 uur te starten met het defilé door de Dorpsstraat van Vorden waar zoals altijd het publiek in grote getale aanwezig zal zijn. Hier zal voor Hotel Bakker ook de prijsuitreiking plaatsvinden.

Deelnemen kost 10 euro per aanspanning. Hiervoor krijgen alle personen een drankje tijdens de sherrystop in de ochtend en middag en zijn er 2 lunchpakketten per combinatie. Meer lunchpakketten kunnen worden bijbesteld.

Voor meer informatie kun je terecht op de website www.kastelenrit.nl

