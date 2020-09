KBRSF completeert Belgische selectie WK vierspannen met Sam Gees

Hoewel de jonge Sam Gees pas net zijn internationale vierspandebuut in het Duitse Lähden erop heeft zitten, heeft de mencommissie er alle vertrouwen in dat Sam een waardevolle toevoeging kan zijn voor de vaste waarden Glenn Geerts en Dries Degrieck.

Sam heeft vorig jaar besloten de overstap te maken van de tweespannen naar de vierspannen. Zijn wedstrijddebuut was gepland in Kronenberg in april, maar door corona vond deze wedstrijd geen doorgang. Sam rijdt met een viertal Arabo Friezen en wordt getraind en gecoacht door zijn landgenoot Edouard Simonet.

Bron: KBRSF persbericht

Sam Gees tijdens het CAI2* Lähden