Kennismaking met de nieuwe leden van het Perspectieventeam (1): Jur Baijens

Jur Baijens – 17 jaar – enkelspan pony

Mennen vond Jur al van kleins af aan leuk. Toen hij nog klein was ging hij al mee naar menwedstrijden. Hij vertelt: “Mijn vader mende toen zelf en mijn moeder was zijn groom. Gefascineerd kon ik kijken (en nog steeds) naar anderen die aan het mennen zijn. Ik wilde toen ik 8 jaar was zelf eens proberen om op de bok te zitten en te mennen. In het begin met een extra kussen op de stoel en een voetensteun, want ik was nog te klein van stuk om overal bij te kunnen. Na een paar indoorwedstrijden te hebben gereden en een vaardigheid-/marathonwedstrijd kwam mijn eerste officiële samengestelde menwedstrijd in Geldrop. Dat smaakte naar meer!”

De pony’s van Jur

Er staan 3 New Forest pony’s op stal: Iwan, Ahorn en Sem. “Ahorn, is de New Forest pony van mijn opa. Met Ahorn ben ik begonnen met mennen. Inmiddels rijd ik met Iwan, de New Forest pony van mijn vader. Beide pony’s zijn 17 jaar oud en als veulen bij ons terecht gekomen. Ik ben samen met deze twee pony’s opgegroeid. Daarnaast hebben we nog Sem, dat is mijn eigen 5-jarige New Forest pony. Met het opleiden van Sem tot menpony ben ik al begonnen. Wat ik tot nu toe geleerd heb en nog ga leren kan ik toepassen bij Sem.”

Waarom vind je mennen leuk?

“Ik vind het leuk dat mennen uit drie onderdelen bestaat. Om te kunnen mennen moet je een veelzijdige pony hebben en dat is Iwan. Het trainen van de pony op verschillende manieren vind ik uitdagend. Door middel van longeren, onder het zadel rijden, het oefenen van alle drie de onderdelen (dressuur, marathon en vaardigheid) met de koets, conditietraining in het bos etc. Het zijn heel diverse dingen die je kunt doen met je pony en je team om samen tot een beter resultaat te komen.”

Ambities en dromen

“Ik hoop veel te leren over hoe het er op internationale wedstrijden aan toe gaat en hoe je jezelf het beste kunt voorbereiden. Ook hoop ik te leren een mooie ontspannen dressuurproef te rijden en in de marathon nog betere lijnen te kiezen. Ik wil graag deelnemen aan het WK en daar een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. Mijn grote droom is wereldkampioen worden!”

Belangrijke prestaties

2017: brons met Ahorn op het NK Enkelspan pony in Kronenberg.

2021: Europees kampioen bij de junioren op het EK in Selestat met Iwan

