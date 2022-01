Kennismaking met de nieuwe leden van het Perspectieventeam (2): Jeanine Benschop

Jeanine Benschop – 17 jaar – enkelspan pony

Het was haar zus Cindy (die ook in het perspectieventeam zit) die ervoor zorgde dat Jeanine met het menvirus werd besmet. Jeanine vertelt: “Cindy had een pony, Bibob, waar ze altijd mee onder het zadel reed. Helaas werd ze te groot voor hem en ging ze er mee mennen. In het begin vond ik mennen helemaal niet leuk, totdat ook ik te groot werd voor mijn B-pony en die verkocht werd. Toen ging ik Bibob onder het zadel rijden en Cindy vroeg of ik niet ook een keer met hem wilde mennen. In het begin zei ik ‘nee, ik rij liever onder het zadel’. Maar na het toch een keer geprobeerd te hebben, werd ook ik besmet met het menvirus. Ik ben toen gaan mennen met Bibob en voor Cindy werd een andere pony gekocht. Helaas kreeg Bibob op 12-jarige leeftijd artrose. Fanatiek mennen was daardoor met hem niet meer mogelijk. Wij zijn toen opzoek gegaan naar een andere pony en toen is Nick bij ons gekomen. Zo ben ik het mennen helemaal geweldig gaan vinden. Ik zit nu liever achter de pony dan er op.”

De pony’s van Jeanine

Jeanine is met haar 13-jarige pony Nick (1.39m) opgenomen in het perspectieventeam. “Ik heb Nick nu ongeveer 2 jaartjes en samen hebben wij de dressuur al veel meer verbeterd. We hebben veel leuke dingen gedaan, maar helaas nog geen echte samengestelde wedstrijden kunnen rijden door de corona. Gelukkig reden we wel een aantal samengestelde trainingswedstrijden.”

Ook staan er voor de toekomst twee jonge pony’s op stal bij de familie Benschop. De eerste is Sulaatik’s Victoria Marmelade, alias Victoria. Jeanine: “Wij noemen haar Viccie. Ze is een 3,5 jarige New Forest merrie van 1.46m. Wij hebben haar een half jaar geleden groen gekocht. Inmiddels is ze beleerd door Berry van de Bosch en staat ze voor de wagen. Ik ben haar rustig aan het opleiden en ze krijgt in april een veulen van Poppings William.” Dan is er nog Wats App van Blommerschot. “Wij noemen hem Appie, een welsh ruin van 3,5 jaar en 1.43m. Deze pony heb ik samen met mijn zus Cindy. Op dit moment zijn we Wats app aan het klaar maken met het tuig, zodat ook hij bij Berry van de Bosch beleerd kan gaan worden en dan aan zijn mencarriere kan gaan beginnen.”

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

“Ik hoop veel te leren van de trainingen die we krijgen. En ik leer graag hoe het er aan toe gaat op een WK. Mijn pony is al veel verbeterd in de dressuur maar zal hier helaas nooit een ster in gaan worden. Wij trainen samen hard voor de dressuur en zo hoop ik dat we daarin nog verder verbeteren.”

Wat wil je bereiken?

“Ik wil graag dat Nick en ik nog mooie dingen gaan bereiken in de wedstrijden. Ook wil ik mijn jonge pony’s graag zo goed mogelijk opleiden zodat zij later het plekje van Nick kunnen gaan innemen. En dan zou ik graag internationaal mee willen rijden.”

En verder?

“Ik wil graag mijn ouders, maar ook mijn oom Anton en tante Ria van Garderen heel erg bedanken voor hun steun en hulp met de pony’s. Met hun hulp hoop ik mijn doelen te gaan bereiken!”

De belangrijkste prestaties met Nick

2019: – Finalist indoor Scherpenzeel en Indoor Wierden

2020: – Districtskampioen vaardigheid klasse L

– 1e prijs overall Oefenmarathon Boxtel

2021: – Reservekampioen District West vaardigheid klasse M

– Hippiade: 6e plaats vaardigheid klasse M

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.