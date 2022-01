Kennismaking met de nieuwe leden van het Perspectieventeam (3): Michelle Kuivenhoven

Michelle met haar pony's v.l.n.r: Christy, Adenostyles , Avens

Michelle Kuivenhoven – 21 jaar – tweespan pony

“Ik studeer nu voor interieuradviseur in Amsterdam. Hiervoor heb ik een 2-jarige opleiding gevolgd voor meubelmaker. Ik zit nu in mijn 3e jaar en heb nog 1 jaar te gaan. Hierna wil ik graag aan de slag in het bedrijf van mijn vader.”

Het rijden zit er bij Michelle van jongs af aan in. “Mijn vader reed vroeger ook veel marathons en mijn opa veel authentieke ritten. Mijn opa heeft ook een museum vol staan met antieke rijtuigen en accessoires. Ik was in het begin eigenlijk niet zo van het mennen en reed meer onder het zadel. Totdat ik in 2015 Kees Zwaan leerde kennen. Hij reed vierspan en ik ging met hem mee als groom. Later ging ik hem ook helpen met het trainen van zijn pony’s en dat vond ik onwijs leuk. We maakten de deal dat als ik minimaal 3 keer per week kwam trainen, dat ik zelf ook wedstrijden mocht rijden. Dit speelde tot Kees in 2018 zijn hobby beëindigde. Toen kreeg ik de kans om zijn pony’s over te nemen. Zo’n kans krijg je nooit meer, dus pakten we die met beide handen aan. Nu rijd ik nog steeds met 2 pony’s uit zijn vierspan. Tijdens dit traject werd ik heel goed begeleid door Jeremy van Brakel. Hij heeft mij de kneepjes van het vak geleerd en is tot op de dag van vandaag nog steeds mijn trainer.”

De pony’s van Michelle

Ze heeft 3 Welsh pony’s: Avens, Adenostyles en Christy. Ze vertelt: “Avens is een ruin van 11 jaar oud en echt een marathon pony. In dit onderdeel kan ik echt op hem bouwen. Ik kan niet zonder hem: hij is mijn snelheid. Adenostyles is een ruin van 10 jaar oud en is een echte ‘mooiboy’ zoals wij hem altijd noemen. Hij is erg geschikt voor de dressuur vanwege de natuurlijke houding die hij aanneemt. Christy is een merrie van 8 jaar oud; ik heb haar nu een jaar. In eerste instantie hebben we haar gekocht voor de dressuur, maar ze blinkt zo uit in alle onderdelen, dat ze nu alles meeloopt. Ze was nog niet heel erg zeker in het mennen toen we haar kochten, maar ze leerde heel snel.”

Wat zijn je ambities?

“Ik wil graag nog meer groeien in de sport. Voor elk onderdeel heb ik wel verbeterpunten. Met de dressuur moet mijn span nog meer een blok worden met een constantere aanleuning. Voor de vaardigheid wil ik een hoger basis tempo behalen en dit het hele parcours vasthouden. Met de marathon wil ik nog meer snelheid ontwikkelen en soepeler door de hindernissen maneuvreren. Ik wil heel graag hogerop komen en uiteindelijk internationaal gaan starten.”

Waarom vind je mennen leuk?

“Ten eerste is het echt een teamsport. Mijn hele familie is besmet met het paardenvirus. Mijn ouders gaan altijd mee op wedstijd. Mijn moeder in de dressuur en vaardigheid en mijn vader in de marathon. We zijn een sterk team en kunnen op elkaar bouwen. Ten tweede vind ik het een onbeschrijflijk gevoel geven als je de pony’s zo in harmonie kan laten lopen dat het net 1 pony lijkt. Dat vergt veel training!”

Belangrijke resultaten

2019: – 1e bij de jeugdkampioenschappen in Oirschot

2021: – 3e bij de jeugdkampioenschappen in Oirschot

– Districtskampioen indoor vaardigheid klasse L

– 4e bij Indoor Nijkerk 2021

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.