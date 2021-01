Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (1): Anouk van de Beek

Anouk van de Beek - 18 jaar - enkelspan pony

‘Ik vind mennen leuk omdat je met je pony aan het werk bent. Het leukste vind ik ervan dat je een stijgende lijn ziet in een aanspanning. En het is vooral leuk als je aan je pony merkt dat ie er plezier in heeft.’ Anouk volgt een opleiding tot hoefsmid. Ze zit in haar examenjaar en wil na het slagen haar eigen bedrijf opstarten en werken als hoefsmid.

De pony’s van Anouk

Anouk werd met de 16-jarige New Forest merrie Happy Hour geselecteerd. Ze vertelt: ‘Happy is 1.43 m. We hadden Happy in eerste instantie gekocht voor mijn opa, Kees van de Beek. Al snel bleek dat opa niet zo’n goede klik had met Happy. Daarentegen had ik vanaf het eerste moment al een enorme klik met haar. We hebben na een tijdje Happy overgekocht van opa.’ Ze pakte Happy op toen haar andere pony een blessure kreeg en reed wat indoors en wedstrijden HC. Toen Happy haar eigendom werd, ging ze serieus met haar aan het werk. ‘Je zag dat alles steeds beter en makkelijker ging,’ zegt ze daarover. ‘Naast Happy heb ik ook nog een 10 jarige New Forest merrie, Fien (1.30m). Ik heb Fien 6 jaar geleden gekocht als pony die beleerd was voor de kar maar verder niks kende. Met Fien reed ik veel samengesteld en 2 onderdelen. In de zomer van 2019 kreeg Fien een blessure en kon ik niks met haar. We zijn nu weer zover dat we weer op de goede weg zijn.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

‘Ik hoop veel te leren over hoe het er aan toe gaat op een WK en hoe je daar naar toe kan werken met je aanspanning. Wat ik wil verbeteren is de losgelatenheid en de ontspanning bij mijn pony in de dressuur en in de vaardigheid. Ik wil alles zo op niveau hebben dat ik met mijn pony ver kan komen.’

Wat wil je graag bereiken in de mensport?

‘Eerst hoop ik weer opnieuw opgenomen te worden in de selectie van het EK jeugdmennen in 2021. Als ik dat heb gehaald, hoop ik mezelf en mijn aanspanning verder te ontwikkelen en met Happy het WK te halen.’

Belangrijkste resultaten

Met Fien:

-13e plaats KNHS kampioenschap Kronenberg 2017

-Districtskampioen klasse M vaardigheid 2019

-1e plek met team oost strijd der districten 2019

Met Happy:

-Districtskampioen Klasse M dressuur 2020

-Reservekampioen vaardigheid klasse M 2020

-1e plaats samengestelde wedstijd Texel 2020

