Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (1): Evy van Oort

Evy van Oort uit Achterberg is met haar 13 jaar de jongste van het drietal. Zij realiseerde tijdens EK Jeugd afgelopen zomer in het Hongaarse Kisbér-Ászár de hoogste dressuurscore in de rubriek Children en droeg daarmee bij aan het teamgoud.

Het klikte meteen

Bescheiden, vriendelijk en goedlachs, dat straalt Evy uit, maar binnenin schuilt een gedreven en perfectionistische menster. Ze heeft het mennen niet van een vreemde. Haar moeder stak haar dochter al op jonge leeftijd aan met het menvirus. “Papa en ik gingen met haar mee op wedstrijd. Ik vond het eigenlijk meteen mooi dat zo’n pony zo goed naar mijn moeder luisterde en zoveel voor haar wilde doen.” Zoals veel kinderen begon Evy met een Shetlander. Inmiddels is deze vervangen door een Welsh Cob met de bijzondere naam Nebo Glyn Biertje uit Engeland. Evy: “Ik mocht hem uitproberen en het klikte meteen. Die eerste keer galoppeerde ik al met hem door het bos, dat voelde echt zo vertrouwd.”

Beetje tempo

Biertje en Evy hebben nog niet zoveel wedstrijdervaring, want corona zorgde ervoor dat er in 2020 en 2021 maar weinig wedstrijden waren. Gelukkig kan dat nu wel weer. “Samengesteld rijden vind ik het mooist. Daarin kan ik heel erg genieten van de dressuur, maar ook van de vaart in de marathon en in de vaardigheid. Dat geldt ook voor Biertje; hij houdt ervan als er een beetje tempo in zit. Als hij alleen al de kegels ziet, zet hij zijn oren erop! Hij is echt goud waard, zo’n geweldige pony en hij maakt me altijd aan het lachen! Hij is echt mijn vriend.” In 2024 is er weer een EK Jeugd, in Zweden ditmaal en Evy gaat alles op alles zetten om daarbij te kunnen zijn!

