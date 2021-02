Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (10): Dyonne van Beelen

Dyonne van Beelen uit Valkenburg (ZH) - 25 jaar- tweespan pony

‘Ik ben erg dankbaar dat ik ben opgenomen in het perspectieventeam. Vooral in deze pandemie helpen de trainingen goed om gemotiveerd te blijven. Omdat ik nog niet zo lang men, (2 jaar, red.) weet ik dat ik nog veel moet leren. Door de trainingen van het perspectieven team en mijn eigen trainer Glenn Geerts ben ik er zeker van dat wij de professionele begeleiding krijgen die wij nodig hebben.’

‘Het mennen samen met mijn vaste bijrijder Angela vind ik heel leuk en gezellig. De menwedstrijden zijn heel gemoedelijk en met een fijne sfeer. Iedereen wil presteren maar het gaat niet alleen om het resultaat. Plezier en elkaar helpen doen ook zeer zeker mee.’

Marathon SWM Texel 2020

De pony’s van Dyonne

Met haar tweespan sectie B-Welshes is Dyonne opgenomen in het perspectieventeam. Ze heeft daarnaast nog 3 jonge Welsh pony’s. Ze vertelt: ‘Met Haandpoal’s Gwenn (Denver) ben ik 2 jaar geleden begonnen met mennen en Wildzangs Salerno (Froggy) is daar later bij gekomen. We waren alledrie even onervaren en hebben het samen moeten leren. Door veel te trainen werden we steeds iets beter. Op onze tweede officiële wedstrijd werden we onverwachts vaardigheidskampioen op de Hippiade in Ermelo. Dat was natuurlijk een geweldige ervaring en extra stimulans om door te trainen. Denver is een hele eerlijke hard werkende dame die altijd haar best doet. In het begin heb ik moeite gehad om haar looplust te hanteren. We werken nu veel aan het ‘op eigen benen lopen’ waardoor de ontspanning en tempocontrole steeds beter gaan. Spangenoot Froggy is wat evenwichtiger en rustiger. In de training proberen we hem vooral veel te laten schakelen en daardoor scherp aan de hulpen te krijgen. Soms wordt hij dan wat te enthousiast en houdt hij zich wat vast in de bovenlijn. We werken daarom veel aan de nageeflijkheid en het volgen van de hand. Ik heb verder nog 3 jonge Welsh pony’s: Hogeland’s Dax, Oltewolde’s Kay en Punthorst Captain Jack. Deze pony’s trainen we nu en we willen kijken welke goed in het span passen.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

‘Ik wil vooral handiger worden en verschillende dingen proberen om uit te vinden wat goed werkt voor mijn pony’s. Het zou fijn zijn om rijkunstige problemen tijdens het mennen eerder te herkennen en daardoor sneller op te lossen. Ik wil beter kleine doelen leren plannen en me daar aan houden en -indien nodig- tussentijds bijstellen.’

Wat wil je graag bereiken in de mensport?

‘Het beste en hoogst haalbare uit mijn pony’s halen. Ik ben bereid om daar veel tijd en energie in te stoppen. Ik train hard, maar vind het net zo belangrijk dat mijn pony’s vooral plezier houden in het werk. Het welzijn van de pony’s staat altijd voorop en daarom wisselen we de trainingen veel af met buitenrijden om ze fris in hun hoofd te houden. Helaas heb ik door de coronaperiode weinig wedstrijden kunnen starten. Wel hebben we veel kunnen trainen en daarom hoop ik dat als de wedstrijden weer beginnen, dat we daar de vruchten van kunnen plukken.’

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.