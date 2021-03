Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (12): Jorn Elburg

Jorn Elburg – 18 jaar – tweespan pony

‘Het omgaan met de pony’s maakt de sport mooi. De stijgende lijn van je pony’s en het één geheel worden van je span maakt het mennen leuk.’

‘Laat de wedstrijden maar weer beginnen!’

De pony’s van Jorn

‘De twee pony’s waarmee ik geselecteerd ben, zijn Nelis en Diëgo. Nelis is een 14-jarige ruin en 1,24 m groot. Diëgo is een 6-jarige ruin en 1,25m groot.

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

‘Ik hoop de fijne kneepjes van het mennen te leren van de deskundigen en daardoor mijn rijden en het span te verbeteren. Door de kennis en de ondersteuning van deelname aan het perspectieven team is dit een mooie kans.’

Wat wil je graag bereiken in de mensport?

‘Wat ik uiteindelijk wil bereiken in de mensport is het behalen van het niveau van deelname aan de internationale mensport. In de toekomst wil ik de overstap maken naar de vierspan ponyrubriek en daarmee op internationaal niveau meerijden.’

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.