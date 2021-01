Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (2): Dirk Bastiaansen

Dirk met Macho

Dirk Bastiaansen uit Gilze - 17 jaar – enkelspan pony

‘Ik vind het leuk om met de pony`s te trainen en dan te merken dat het steeds beter gaat. Ook ga ik graag op wedstrijd, vooral de samengestelde wedstrijden. Leuk zijn de verschillende onderdelen en natuurlijk ook de gezelligheid op de wedstrijden. Indoors rijd ik ook graag, vooral met mijn pony Boy! En groomen bij andere menners doe ik ook graag. Verder zit ik in de bouwploeg van De Aangespannendag in Gilze.’Dirk is dus een echte liefhebber, die naast zelf mennen ook op andere manieren actief is in de sport.

De pony’s van Dirk

Hij heeft twee pony’s: Siepke’s Macho en Boy. Met Macho is hij geselecteerd in perspectieventeam. Macho is een zesjarige valk ruin, afstamming Desperado x Heitrak’s Marvin. Dirk vertelt: ‘De bedoeling was om Macho het afgelopen jaar mee op wedstrijd te nemen. Maar door het coronavirus is dat niet gelukt. Wel heeft hij vorige winter een paar indoors gelopen en afgelopen zomer een meetmoment in Geldrop, dat ging heel goed. Mijn andere pony is Boy, een 13-jarige ruin van Orchard Red Prince. Met deze pony rijd ik al een paar jaar wedstrijden. Boy is een topper in de marathon en in de indoors, maar dressuur en vaardigheid gaan ook steeds beter. Met Boy won ik vorig jaar de Strijd der Districten bij de jeugd.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

‘Wekelijks les ik bij Berry van de Bosch. We werken vooral aan de dressuur en vaardigheid. Ook gaan we regelmatig lessen bij Ad Aarts. Met Boy train ik vooral op dressuur en controle. Hij kan nogal sterk en druk worden, maar dit is al flink verbeterd. Macho is als vierjarige beleerd en zijn we rustig en netjes aan het opleiden. Ik wil met hem graag Z gaan starten in de toekomst. We trainen ook veel in het bos voor de conditie en afwisseling.’

Wat wil je graag bereiken in de mensport?

‘Ik wil Macho graag netjes verder opleiden en kijken hoever ik met hem kom. Door het perspectieventeam krijg ik nu de kans om veel te leren. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar ik wil elke wedstrijd het gevoel hebben dat het beter ging dan de vorige keer. Boy is niet de makkelijkste pony, met hem ben ik al blij als de controle en het bewaren van de rust beter was als de vorige keer. Macho is veel makkelijker, hij is minder snel van iets onder de indruk en maakt zich niet zo druk.’

Dirk met Boy tijdens de Strijd der Districten 2019

