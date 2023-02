Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (2): Ischa Vink

Ischa Vink uit Deil reed zeven jaar geleden als twaalfjarige zijn eerste marathon met zijn pony Silver. Ischa had geen ervaring, Silver des te meer. Hoe dan ook, Ischa vond het meteen geweldig en inmiddels is hij, met zijn tweespan, een geduchte concurrent op het wedstrijd terrein.

Veel geleerd

Zijn liefde voor het aangespannen rijden komt niet zomaar uit de lucht vallen; grootvader Cees Vink was een enthousiast menner, die zowel enkel- als tweespan reed met zijn paarden en vader Mark Jan was met het paard Konraad een bekende verschijning tijdens menwedstrijden. Ischa’s jongere zus Marije rijdt onder het zadel, maar helpt hem vaak mee in het mennen en ook op wedstrijden is ze er altijd bij.

Ischa: “Momenteel heb ik drie pony’s, alle drie schimmeltjes en Welsh-ruintjes. Mijn eerste pony heette Silver. Hij had bij de bekende vierspanrijder Gerco van Tuijl al de nodige ervaring opgedaan tijdens samengestelde wedstrijden. Ik woonde toen zelf nog midden in Deil, maar fietste toen Silver bij mijn grootouders stond iedere dag daarheen, aan de rand van het dorp. Mijn grootvader is al een aantal jaren overleden, maar daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Van mennen met Silver heb ik veel geleerd! Daarna ben ik begonnen aan de opleiding van een nieuw span, met deze Storm en Sam ga ik nu op wedstrijd.”

Gezellige groep

Vorig jaar probeerde Ischa zich te selecteren voor het EK Jeugd, maar dat lukte toen net niet. Anouk de Haas belde hem vervolgens op of ik mee wilde naar die wedstrijd in Hongarije, als groom en chauffeur. Ischa aarzelde niet: “Hongarije was een prachtige ervaring en ik doe nu nog harder mijn best om de volgende keer ook op het EK mee te mogen rijden. Dit jaar ga ik voor het eerst internationaal starten; eind maart in Exloo en daarna in Kronenberg. Ik verheug me op die wedstrijden. Niet alleen in sportief opzicht maar ook vanwege de goede sfeer. We vormen een grote en gezellige groep.”

Wil je meer weten over Ischa? Lees dan het volledige verhaal in MenSport 1. Bestel het via deze link of word abonnee.

Ischa Vink

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.