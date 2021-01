Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (3): Liza Aarnink

Liza Aarnink uit Winterswijk Kotten - 17 jaar - tweespan pony

Deze eerstejaarsstudent op Van Hall Larenstein volgt de opleiding “Equine, Sports and Business”. ‘Ik ben heel erg blij met de nominatie voor het perspectieven team!,’ is haar eerste reactie.

‘Ik ben ongeveer 10 jaar geleden begonnen met paardrijden bij de familie Stronks. Zij reden ook altijd al aangespannen en zo hebben zij mij ook besmet met het menvirus. Daarnaast ben ik via hen bij Mark Weusthof terecht gekomen. Met hem en zijn team ben ik al een paar seizoenen mee geweest op de internationale wedstrijden. Van deze ervaringen heb ik al heel veel geleerd, voornamelijk met betrekking tot de voorbereiding op de drie verschillende onderdelen. Als ze mij nou de vraag zouden stellen wat ik het liefst doe, het onder het zadel rijden of aangespannen, zou ik niet kunnen kiezen. Ik vind het juist mooi om deze disciplines te combineren om zo de pony’s zo allround en optimaal mogelijk te trainen en te gebruiken.’

De drie pony's bij elkaar

De pony’s

Liza rijdt met de pony’s van Daniël Stronks. Ze vertelt: we rijden allebei tweespan pony met drie donkerbruine D-pony’s. Twee merries van 6 jaar oud en een ruin van 7 jaar. Alledrie de pony’s komen van de NWR hengst Orchard Red Prince. We hebben deze pony’s zelf gefokt en opgeleid tot hun huidige niveau. Ook lopen ze allemaal op dit moment op L/M niveau onder het zadel.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren?

‘In het perspectieventeam hoop ik dat wij -Daniël en ik- als team samen met de pony’s heel veel gaan leren en zo een hoger niveau bereiken. Vooral dressuurmatig zou ik heel graag stappen willen maken. Omdat dit voor alle drie de onderdelen de belangrijkste basis is. Zo kun je van daaruit ook een goede vaardigheid en marathon gaan rijden.’

Wat wil je graag bereiken in de mensport?

‘Mijn droom voor de toekomst en wat ik graag zou bereiken is zo hoog mogelijk in verschillende disciplines te komen en internationaal te rijden. Met hopelijk in de toekomst mijn eigen span pony’s.’

Daniël aan de leidsels

