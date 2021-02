Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (4): Larissa Jansma

Larissa Jansma - 16 jaar - enkelspan pony

‘Ik hoop dat ik veel ga leren en ik heb er wel veel zin in. Mijn pony heet Vaiana en is 9 jaar oud. Het is een NRPS-er, een D-pony. Ze loopt nu iets meer dan anderhalf jaar voor de wagen en ook rijd ik haar onder het zadel. Dressuur doe ik onder het zadel in de M2, ook spring ik wel eens met haar.’

‘Ik vind mennen en rijden even leuk. De afwisseling van onder het zadel en mennen vind ik heel leuk. Ook denk ik dat het een voordeel is voor het mennen dat ik mijn pony ook goed onder het zadel kan rijden. Wel zijn de menwedstijden veel leuker en gezelliger.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren en wat wil je graag bereiken?

‘Ik wil sneller worden in de vaardigheid en de marathon. Ook wil ik beter worden in het schakelen in de dressuur én de dressuur nog beter kunnen rijden. In de toekomst wil ik graag internationaal gaan mennen en meedoen aan het EK jeugd volgend jaar.’

