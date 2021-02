Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (6): Lotte Zaaijer

Lotte Zaaijer - 14 jaar - enkelspan pony

Mennen leerde Lotte van haar opa, Thijs Gerritsen. Als peuter zat ze al bij hem op schoot op de bok en zodra het een beetje kon liet hij haar al sturen. Toen ze 8 jaar was reed ze haar eerste indoor met de C-pony Giel. ‘Met Giel was het best wel spannend en werd ik altijd een beetje zenuwachtig, want als de bel ging stond ie rechtop.’ Opa Thijs maakte het materiaal voor de toen nog kleine Lotte op maat, zoals voetsteunen op de koets en handgrepen aan de leidsels.

Naast mennen rijdt Lotte ook onder het zadel. ‘Daar worden pony’s een stuk soepeler van,’ zegt ze. Maar mennen vindt ze leuker: ‘Je doet het meer samen met iemand.’ De vaardigheid is haar favoriete onderdeel. ‘Daar is opa het niet mee eens hoor,’ grinnikt ze. Lotte’s vaste groom is Janneke den Hartog, die zelf ook actief is als wedstrijdmenner. ‘Thuis krijg ik les van opa. Ik heb ook wel eens les gehad van Jan van den Broek. En Janneke helpt me ook vaak.’

De vaardigheid is Lotte's favoriete onderdeel (achterop zit haar opa)

De pony’s van Lotte

De pony waar Lotte zich mee heeft geselecteerd is de 17-jarige New Forest schimmel Sander, waarmee haar opa ook de nodige successen heeft geboekt. ‘Sander heeft heel veel power en is makkelijk te sturen’, vertelt Lotte over hem. Ze rijdt inmiddels al 5 jaar met Sander. ‘Hij is goed in alle drie de wedstrijdonderdelen en heeft een fijne galop, waardoor ik ook fijn kan sturen.’

Naast Sander staat de bruine New Forester Kas op stal. Kas is 7 jaar en daarmee is ze nu veel aan het trainen. Ze reed vorig jaar al een indoortje met hem en bereidt hem voor op wat kleine wedstrijden. En ze heeft nog een talent voor de toekomst: ‘Spot kochten we in november. Hij is ook een New Forest pony van 4 jaar oud. We hebben hem beleerd voor de kar en ik ben hem met opa verder aan het opleiden.’

Wat hoop je te leren of te verbeteren en wat wil je bereiken?

‘Ik hoop veel ervaring op te doen. Alles is nog niet perfect, dus ik wil graag de puntjes op de i zetten. Internationaal rijden is mijn uiteindelijke doel. Ik hoop me daarom te selecteren voor het EK jeugd dit jaar.’

Prestaties

4e in dressuur op de Hippiade mennen 2019 en Kringkampioen

Indoor marathon in 2018 met opa Thijs Gerritsen als groom

